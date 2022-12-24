Промоутер Усика объяснил, почему Фьюри не сможет нокаутировать Александра

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о поединке обладателя титула WBC Тайсона Фьюри и своего подопечного.

По словам функционера, британец захочет нокаутировать украинца, однако сделать у него это не получится.

"Фьюри попытается использовать свое преимущество в габаритах, весе и длине рук. Для боксера хорошо, когда он использует это в бою. Фьюри попытается найти решение, как нокаутировать Усика. В противном случае бой не будет выглядеть хорошо для него. Если Фьюри пройдет всю дистанцию, то у него будет меньше шансов победить по очкам, чем у Усика".

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"Наносить удары - хорошо, но очень сложно найти способ ударить Усика из-за его футворка, агрессии, умения резать углы. Вы видели, насколько разочарованным после боя был Энтони Джошуа. Он был совершенно огорчен. Джошуа пытался бить Усика, но Александр находился на другой стороне. Джошуа пытался ударить Усика на одной стороне, а Александр внезапно оказывался на другой. Его работа ног приносит большие дивиденды. Вы нечасто такое увидите, особенно в супертяжелом весе", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.

Напомним, в своем последнем поединке Усик победил Энтони Джошуа, а Фьюри одолел Дерека Чисору.

Ранее промоутер Усика рассказал, как Александр может нокаутировать Фьюри.