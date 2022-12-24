iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Чем больше шкаф, тем громче падает": Промоутер Усика рассказал, как Александр может нокаутировать Фьюри

Александр Красюк поделился мнением о способности украинца досрочно завершить титульный бой.
Сегодня, 07:46
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил о том, что его подопечный может нокаутировать обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам авторитетного функционера, украинский боксер может воспользоваться тем, что у британца есть проблемы в защите.

"Усик может нокаутировать Фьюри. Вы лучше меня знаете, что для того, чтобы отправить человека в нокаут, нужно задеть его подбородок с должной силой в нужный момент. Неважно, насколько большой человек. Чем больше шкаф, тем громче он падает".

Читай также: "Превосходит его во всех аспектах": Именитый британец назвал фаворита боя Усик - Фьюри

"Фьюри падал много раз, даже от крузера. Посмотрите, как много раз его ронял Уайлдер. Да, Деонтей бьет сильно. Но я имею в виду, что он находил возможность донести свой удар. Это значит, что у Фьюри есть проблемы с защитой. Он пропускает удары, а это значит, что есть возможность нокаутировать его", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.

Ранее сообщалось, что именитый промоутер подтвердил, что Усик и Фьюри готовы устроить поединок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

Статьи по теме

"Самый большой бой в истории супертяжелого веса": Промоутер Усика - о поединке с Фьюри "Самый большой бой в истории супертяжелого веса": Промоутер Усика - о поединке с Фьюри
"Превосходит его во всех аспектах": Именитый британец назвал фаворита боя Усик - Фьюри "Превосходит его во всех аспектах": Именитый британец назвал фаворита боя Усик - Фьюри
НХЛ: Вегас по буллитам одолел Сент-Луис, Каролина и Филадельфия устроили голевое шоу НХЛ: Вегас по буллитам одолел Сент-Луис, Каролина и Филадельфия устроили голевое шоу
НБА: Нью-Йорк Михайлюка упустил победу над Чикаго, Шарлотт обыграл Лейкерс НБА: Нью-Йорк Михайлюка упустил победу над Чикаго, Шарлотт обыграл Лейкерс
Помочь журналистам

Видео

Нещерет, Трубин и Мацапура попали в подборку лучших сейвов первой части сезона УПЛ
Нещерет, Трубин и Мацапура попали в подборку лучших сейвов первой части сезона УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

НХЛ09:00
НХЛ: Вегас по буллитам одолел Сент-Луис, Каролина и Филадельфия устроили голевое шоу
НБА08:35
НБА: Нью-Йорк Михайлюка упустил победу над Чикаго, Шарлотт обыграл Лейкерс
Украина08:09
"Шахтер может согласиться на предложение в 60-65 млн": Журналист - о потенциальном переходе Мудрика в Арсенал
Бокс07:46
"Чем больше шкаф, тем громче падает": Промоутер Усика рассказал, как Александр может нокаутировать Фьюри
Другие страны07:26
Ди Мария изъявил желание продолжить карьеру в сборной Аргентины
Вчера, 23:24
Европа23:24
Лэмпард уверен, что Эвертону удастся удержать своего лидера
НБА23:07
Гонка за звание MVP регулярки: Яннис снова на вершине, Тейтум провалился
Европа22:46
Эмери намерен поговорить с Мартинесом насчет его провокационных празднований победы на ЧМ-2022
НБА22:26
Дэвис пропустит неопределенный срок из-за стрессовой травмы ноги
Другие страны21:56
У Пеле спрогрессировал рак
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK