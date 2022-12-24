"Чем больше шкаф, тем громче падает": Промоутер Усика рассказал, как Александр может нокаутировать Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил о том, что его подопечный может нокаутировать обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам авторитетного функционера, украинский боксер может воспользоваться тем, что у британца есть проблемы в защите.

"Усик может нокаутировать Фьюри. Вы лучше меня знаете, что для того, чтобы отправить человека в нокаут, нужно задеть его подбородок с должной силой в нужный момент. Неважно, насколько большой человек. Чем больше шкаф, тем громче он падает".

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"Фьюри падал много раз, даже от крузера. Посмотрите, как много раз его ронял Уайлдер. Да, Деонтей бьет сильно. Но я имею в виду, что он находил возможность донести свой удар. Это значит, что у Фьюри есть проблемы с защитой. Он пропускает удары, а это значит, что есть возможность нокаутировать его", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.

Ранее сообщалось, что именитый промоутер подтвердил, что Усик и Фьюри готовы устроить поединок.