"Превосходит его во всех аспектах": Именитый британец назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Популярный британский боксер Рикки Хаттон поделился мнением о потенциальном поединке между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По мнению Хаттона, украинский боксер может одолеть британца, однако он не знает, как Фьюри может проиграть.

"Я не могу представить, как Тайсон кому-нибудь проигрывает. Но Усик - золотой призер Олимпиады, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, объединенный чемпион в супертяжелом весе".

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"Если у кого-то и есть шанс победить Тайсона, так это Усик. Но я думаю, что Фьюри превосходит его во всех аспектах: он выше, крупнее, тяжелее, сильнее. Фьюри может драться и с левшами, и с правшами, как вблизи, так и на дистанции. Я считаю, что будет сложно поставить против Тайсона", - сказал Хаттон в интервью YouTube-каналу BeanymanNews.

Ранее сообщалось, что тренер Усика оценил намерение Фьюри пригласить Руни для подготовки.