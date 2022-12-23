iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Превосходит его во всех аспектах": Именитый британец назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Рикки Хаттон оценил шансы боксеров на завоевание статуса абсолютного чемпиона.
Сегодня, 09:38
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Популярный британский боксер Рикки Хаттон поделился мнением о потенциальном поединке между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По мнению Хаттона, украинский боксер может одолеть британца, однако он не знает, как Фьюри может проиграть.

"Я не могу представить, как Тайсон кому-нибудь проигрывает. Но Усик - золотой призер Олимпиады, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, объединенный чемпион в супертяжелом весе".

Читай также: "Он сделает этот бой отвратительным": Именитый тренер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

"Если у кого-то и есть шанс победить Тайсона, так это Усик. Но я думаю, что Фьюри превосходит его во всех аспектах: он выше, крупнее, тяжелее, сильнее. Фьюри может драться и с левшами, и с правшами, как вблизи, так и на дистанции. Я считаю, что будет сложно поставить против Тайсона", - сказал Хаттон в интервью YouTube-каналу BeanymanNews.

Ранее сообщалось, что тренер Усика оценил намерение Фьюри пригласить Руни для подготовки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Самый большой бой в истории супертяжелого веса": Промоутер Усика - о поединке с Фьюри "Самый большой бой в истории супертяжелого веса": Промоутер Усика - о поединке с Фьюри
Арум оценил шансы на проведение боя Фьюри - Джошуа Арум оценил шансы на проведение боя Фьюри - Джошуа
"Он сделает этот бой отвратительным": Именитый тренер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри "Он сделает этот бой отвратительным": Именитый тренер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок от Досунмы и проход Тейтума
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок от Досунмы и проход Тейтума

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Футбол11:48
Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна
ЧМ-202211:41
Насколько хорошо вы знаете чемпионов мира - тест
Бокс11:22
"Самый большой бой в истории супертяжелого веса": Промоутер Усика - о поединке с Фьюри
Европа10:54
Викинг пробудился: Карикатурист создал мультик в честь Холанда, который готов зажигать после ЧМ-2022
Украина10:18
Монзуль вошла в список лучших арбитров года среди женщин по версии IFFHS
Биатлон09:58
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Бокс09:38
"Превосходит его во всех аспектах": Именитый британец назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Киберспорт09:14
Топовая киберспортивная организация подпишет украинского таланта в составе CS:GO
Теннис08:57
Долгожданное возвращение: Свитолина приступила к тренировкам
Бокс08:36
"Пошел на спад": Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK