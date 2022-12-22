"Он сделает этот бой отвратительным": Именитый тренер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Авторитетный американский тренер Роберт Гарсия поделился мнением о поединке чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам специалиста, он верит, что победу одержит британский чемпион.

"Из-за силы, роста и стиля я, пожалуй, выберу Фьюри, потому что он просто сделает этот бой отвратительным. Я думаю, у Фьюри будет проблемы с тем, чтобы сдерживать Усика. Вероятно, он сделает поединок отвратительным, пытаясь заставить Усика пятиться, удерживая и изматывая его".

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"Усик очень техничный и умный боец, но боксера с таким стилем, как у Фьюри, будет трудно держать на дистанции. Я не думаю, что у Усика есть мощь, чтобы потрясти Фьюри. Тайсон слишком большой. Я не считаю его самым талантливым бойцом в супертяжелом весе. Энтони Джошуа более талантливый, но у Фьюри есть этот стиль и опыт. Он знает, как измотать и ошеломить тебя. Он просто знает, как выиграть бой", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Ранее сообщалось, что промоутер подтвердил, что Усик и Фьюри готовы устроить поединок.