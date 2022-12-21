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Промоутер рассказал, как Усик помогает Украине во время войны

Александр Красюк высказался о деятельности своего подопечного.
Сегодня, 16:08
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика, поделился информацией о том, как его подопечный помогает Украине во время войны с российскими захватчиками.

По его словам, украинский чемпион старается оказывать поддержку как военным, защищающим страну от оккупантов, так и обычным согражданам, пострадавшим от военных действий.

"Usyk Foundation делает большую работу, помогая украинцам. Усик строит жилье для людей, которым необходима крыша над головой. Он тратит собственные средства и деньги, которые собрал его благотворительный фонд. Он покупает автомобили и передает на передовую. Усик помогает обычным людям, которые нуждаются в еде, одежде.

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Александр довольно занят после боя с Энтони Джошуа. Он сделал много хороших вещей в Украине. Теперь пришла пора вернуться в тренировочный лагерь. И Усик знает, что дело не в том, чтобы побоксировать или заработать деньги, а в том, чтобы помочь своей стране.

Когда он во второй раз дрался с Джошуа, бой смотрела вся страна. Солдаты на передовой в грязи, на поле боя все равно смотрели поединок. Там не было связи, электричества, но они смотрели бой, поздравляли его и поддерживали. Усик сделал то же самое: когда он вернулся, то посетил парней на востоке страны", - сказал Красюк в комментарии Seconds Out.

Ранее Александр Усик пообещал, что обязательно отправится в освобожденный Крым с украинскими флагами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк война с россией

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