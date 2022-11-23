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Усик исполнил песню об освобождении Крыма от российской оккупации

Украинский чемпион опубликовал совместное видео с музыкальной группой.
Сегодня, 13:25
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик вместе с группой Barabanda исполнил песню об освобождении временно оккупированного россиянами Крыма.

Соответствующее видео было размещено на странице украинского боксера в Instagram.

"Вместе с Александром Усиком напомнили всем, что Крым - это Украина. Мы вместе с ним из украинского Симферополя", - написал участник группы.

Ранее Александр Усик поделился мыслями о развязанной россиянами войне против Украины и высказался о своем отношении к президенту страны-агрессора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик война с россией

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