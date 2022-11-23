Усик исполнил песню об освобождении Крыма от российской оккупации

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик вместе с группой Barabanda исполнил песню об освобождении временно оккупированного россиянами Крыма.

Соответствующее видео было размещено на странице украинского боксера в Instagram.

"Вместе с Александром Усиком напомнили всем, что Крым - это Украина. Мы вместе с ним из украинского Симферополя", - написал участник группы.

Ранее Александр Усик поделился мыслями о развязанной россиянами войне против Украины и высказался о своем отношении к президенту страны-агрессора.