"Никогда не считал хорошим человеком": Усик озвучил свое отношение к лидеру страны-агрессора

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о развязанной россиянами войне против Украины и рассказал о своем отношении к утверждению про "один народ".

"Украина победит, можно не сомневаться. Я верю в Бога. Когда вы верите в Бога, вы верите в добро и его победу. Это не мы напали, на нас напали. Бог справедлив и защищает тех, кто прав.

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Что я чувствую, когда слышу, как путин упорно повторяет: Украина и россия - братья, украинцы и россияне - один народ? После 24 февраля я так не считаю абсолютно. Послание путина адресовано тем, кто слепо ему верит и понятия не имеет, что происходит на самом деле. Они хотят, чтобы люди поверили, что политики ссорятся, а народ один.

Нет! Нет! Нет! Одна страна напала на другую. Они оскорбляют нас, лишают нас права на существование, считают нас малороссами", - отметил Усик.

Также украинский чемпион заявил, что думает о президенте страны-агрессора владимире путине.

"Я никогда не считал путина хорошим человеком, а после 24 февраля стал думать о нем еще хуже. Это враг Украины!" - цитирует Усика Interia.

Ранее Александр Усик на конференции Web Summit также рассказал о борьбе украинцев за свою свободу.