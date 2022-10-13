Усик посетил освобожденную часть Херсонской области
Украинский боксер сфотографировался возле памятника арбузу.
[[link_local link_article_id="684
В Сети появилось фото чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, посетившего памятник херсонскому арбузу возле села Осокоровка Херсонской области.
2 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили село от российских кафиров.
Напомним, что Александр Усик в августе победил британца Энтони Джошуа, после чего вернулся в Украину, где поддерживает ВСУ.
7749"]]Усик победил Джошуа[[/link_local]]