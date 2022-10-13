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Усик посетил освобожденную часть Херсонской области

Украинский боксер сфотографировался возле памятника арбузу.
Сегодня, 15:34
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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В Сети появилось фото чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, посетившего памятник херсонскому арбузу возле села Осокоровка Херсонской области.

2 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили село от российских кафиров.

Напомним, что Александр Усик в августе победил британца Энтони Джошуа, после чего вернулся в Украину, где поддерживает ВСУ.

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