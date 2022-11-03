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Усик выступил на Web Summit 2022, рассказав о свободе и борьбе Украины

Международный форум - отличная возможность поговорить о стране, привлекая новых бизнес-партнеров.
Сегодня, 19:46
Александр Усик / https://www.instagram.com/usykaa/
Александр Усик / https://www.instagram.com/usykaa/
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В Лиссабоне с 1 по 4 ноября проходит одна из крупнейших в мире ежегодная IT-конференция Web Summit.

Несмотря на то, что бокс и IT-сфера не самые близкие виды деятельности, это не помешало выступить на конференции украинскому непобежденному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику.

"Украинцы отчаянно борются за свою свободу и будущее всей Европы. Я горжусь смелостью моего народа, их светом, сверкающим на весь мир. Счастлив, что еще раз смог рассказать про Украину, ее свободную нацию и надежный национальный бизнес с главной сцены Web Summit. Не останавливаемся и боремся. Слава Украине!".

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Ранее Александр Усик выразил свое мнение относительно будущего чемпионского боя Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война Александр Усик война с россией
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