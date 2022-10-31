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"Двуличный поц": Редкач набросился на Усика за фото с российским боксером

Скандальный украинский спортсмен раскритиковал своего именитого соотечественника.
Сегодня, 12:50
Иван Редкач
Иван Редкач
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Одиозный украинский боксер Иван Редкач резко отреагировал в социальных сетях на совместное фото обладателя титулов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика с россиянином Сергеем Ковалевым.

На днях украинский чемпион посетил в Нью-Йорке бой Василия Ломаченко с Джемейном Ортисом, где сделал снимок с венесуэльцем Хорхе Линаресом и представителем страны-агрессора.

Редкач высказал недоумение, что в свое время его раскритиковали за фото с Дмитрием Биволом, а на снимок Усика никто не отреагировал.

"Не путайте политику и спорт. Меня тогда осудили за фото с Биволом, а здесь Ху*сик молчит. Двуличный поц", - написал Редкач в своем Instagram.

Отметим, ранее Александр Усик не раз демонстрировал свою проукраинскую позицию и рассказывал о своих хейтерах из страны-оккупанта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Иван Редкач
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