Бывший соперник Ломаченко выложил общее фото с Усиком и российским боксером
Фотография Хорхе Линареса вызвала смешанные чувства.
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик посетил поединок своего друга Василия Ломаченко в Нью-Йорке.
Там же он сделал фото вместе с российским боксером Сергеем Ковалевым, которым поделился Хорхе Линарес - еще один боксер и экс-соперник Ломаченко.
Ранее Александр Усик не раз демонстрировал свою проукраинскую позицию и рассказывал о своих хейтерах из страны-оккупанта.