Бывший соперник Ломаченко выложил общее фото с Усиком и российским боксером

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик посетил поединок своего друга Василия Ломаченко в Нью-Йорке.

Там же он сделал фото вместе с российским боксером Сергеем Ковалевым, которым поделился Хорхе Линарес - еще один боксер и экс-соперник Ломаченко.

Ранее Александр Усик не раз демонстрировал свою проукраинскую позицию и рассказывал о своих хейтерах из страны-оккупанта.