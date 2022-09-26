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"Сколько там желчи сидит": Усик - о хейтерах из России

Боксер сосредоточен на украинских болельщиках.
Сегодня, 13:52
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о хейтерах из России.

Украинский боксер привел один из примеров, когда фанат оскорбил его.

"В России у меня стало меньше поклонников в связи с моими высказываниями. Меньше, значительно меньше. Пишет парень плохое слово на меня. Говорит: "Ты г**дон". Офигеть. Сколько там желчи сидит. Ему же надо было какую-то смелость. Он мог подумать, что его могут найти. Но никто не собирается искать его вообще. Он очень далеко. Вот он высказался, оскорбил. Я говорю: "Дай бог тебе здоровья". Обозвал да обозвал".

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Усик заявил, что его интересуют украинские болельщики. 

"Думаю, что поклонники есть. Может быть, меньше, а может быть, больше. Я не знаю. Меня больше интересуют мои украинские болельщики и соотечественники", - сказал Усик в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее Усик признался, чем хочет заняться после завершения спортивной карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик война с россией
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