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Усик признался, чем хочет заняться после завершения спортивной карьеры

Украинец начнет художественную карьеру.
Сегодня, 11:40
Александр Усик / instagram.com/usykaa/
Александр Усик / instagram.com/usykaa/
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился планами на будущее после завершения карьеры.

По словам украинца, он хочет начать карьеру в кино.

"Я в кино хотел попробовать себя. Одна из детских мечт - театральный. Я даже ходил в театр. У меня был пиджак - не пойдешь же в театр в футболке или свитере. Мне это нравилось. Даже в школе какие-то сценки делали".

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"Возможно, вы увидите меня в кино. Документальное однозначно будет. Художественное какое-то. Я еще думаю о том, чтобы тот навык, который за все это время господь помог мне собрать, отдать украинским детям. Я понимаю, что тренерская деятельность аматорского бокса это вообще не про заработок. Это просто хобби, которым люди живут", - сказал Усик в интервью Дмитрию Гордону.

"Кого сыграть? Если бы мне поработать, потрудиться, повнедряться, посмотреть на себя в зеркало, то я драму мог бы сыграть".

Ранее Александр Усик поделился мнением о возможной встречи с президентом РФ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс вне игры Александр Усик
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