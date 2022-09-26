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"Грешно старых бить": Усик - о возможной встречи с Путиным

Украинец не хочет грешить, однако сделал бы при возможности.
Сегодня, 09:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путином.

По словам украинского боксера, он не стал бы бить политика, но столкнул бы с балкона.

"Если честно, я бы не хотел с ним встречаться никогда, чтобы не грешить. Я бы, например, не хотел ему жать руку. Я человек грешный и с разных сторон на это смотрю, но я бы не хотел. Мне кажется, нет никакого смысла встречаться с ним, он не слышит никого, кроме себя, абсолютно никого".

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"Мог ли бы я ударить его? Старый человек, грешно старых бить. Может быть, нечаянно толкнуть в плечо, и он упал бы с балкона: "Братан, извини, оп и все", - сказал Усик в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее Александр Усик высказался о захваченном Крыме войсками оккупантов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик война с россией
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