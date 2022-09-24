"Хотелось бы дожить до конца войны": Луческу поделился мыслями об обстоятельствах, с которыми столкнулось Динамо
Наставник киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал трудности, с которыми столкнулась его команда в связи с очередным витком агрессии рф против Украины.
По словам специалиста, "бело-синим" приходится два раза в неделю менять место дислокации.
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"Я вижу, что происходит с моей командой. Мысленно очень трудно мобилизовать игроков, когда у них нет постоянного места жительства, стадиона, тренировочного поля.
В последние несколько месяцев я живу в автобусах – каждые три дня Динамо меняет локацию, это сложная ситуация. Я хотел бы дожить до того дня, когда все это безумие и война закончится", – цитирует румына издание GSP.
Cтоит сказать, что в последних пяти матчах у Динамо лишь одна победа при четырех поражениях. В чемпионате Украины киевляне занимают десятую строчку, набрав 3 очка.