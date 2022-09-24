iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Хотелось бы дожить до конца войны": Луческу поделился мыслями об обстоятельствах, с которыми столкнулось Динамо

Румынский специалист отметил, что сейчас очень трудно мотивировать игроков.
Сегодня, 17:24
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images
0 0 0

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал трудности, с которыми столкнулась его команда в связи с очередным витком агрессии рф против Украины.

По словам специалиста, "бело-синим" приходится два раза в неделю менять место дислокации.

Читай также: Динамо Киев представило форму на сезон-2022/23

"Я вижу, что происходит с моей командой. Мысленно очень трудно мобилизовать игроков, когда у них нет постоянного места жительства, стадиона, тренировочного поля.

В последние несколько месяцев я живу в автобусах – каждые три дня Динамо меняет локацию, это сложная ситуация. Я хотел бы дожить до того дня, когда все это безумие и война закончится", – цитирует румына издание GSP.

Cтоит сказать, что в последних пяти матчах у Динамо лишь одна победа при четырех поражениях. В чемпионате Украины киевляне занимают десятую строчку, набрав 3 очка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Динамо Киев Мирча Луческу
0 0 0

Статьи по теме

Воронин играет в матче между легендами Ливерпуля и МЮ Воронин играет в матче между легендами Ливерпуля и МЮ
Тымчик отметился дебютным голом за сборную Украины Тымчик отметился дебютным голом за сборную Украины
Звезда Манчестер Сити была на вечеринке, после которой Менди обвинили в изнасиловании Звезда Манчестер Сити была на вечеринке, после которой Менди обвинили в изнасиловании
Почеттино отказался от предложения французского клуба Почеттино отказался от предложения французского клуба
Помочь журналистам

Видео

Стивенсон - Консейсао: видео лучших моментов боя
Стивенсон - Консейсао: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа18:21
Манчестер Юнайтед намерен активировать опцию продления контракта с Де Хеа
Европа17:55
Месси назвал причину своей неудачной игры в прошлом сезоне
Лига наций17:51
Украина разбила Армению на выезде
Европа17:44
Воронин играет в матче между легендами Ливерпуля и МЮ
Европа17:24
"Хотелось бы дожить до конца войны": Луческу поделился мыслями об обстоятельствах, с которыми столкнулось Динамо
Европа17:20
Милан и Ювентус претендуют на вингера Реала
Лига наций16:55
Тымчик отметился дебютным голом за сборную Украины
Лига наций16:49
Армения - Украина 0:5 онлайн-трансляция матча Лиги наций
Европа16:41
Звезда Манчестер Сити была на вечеринке, после которой Менди обвинили в изнасиловании
Водные16:12
Украина завоевала бронзу на чемпионате мира по академической гребле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK