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Динамо Киев представило форму на сезон-2022/23

Киевская команда выделила единение украинского народа, а также историческое прошлое.
Сегодня, 09:45
Форма Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Форма Динамо Киев / ФК Динамо Киев
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Киевское Динамо официально представило новую форму на текущий сезон.

Техническим спонсором экипировки является американская компания New Balance.

Домашняя форма представлена ​​в бело-голубых цветах. На ней есть круглый вырез, шеврон Динамо, флаг Украины, логотип New Balance и надпись FCDK с обратной стороны. Диагональная полоса – это дань истории и традициям клуба. В такой форме с синей полосой футболисты Динамо выиграли свой первый титул чемпиона СССР в 1961 году.

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Выездная форма Динамо Киев выполнена в сине-голубых цветах. Вдохновением при создании домашней и выездной формы стали граффити, нарисованные фанатами клуба в разных уголках Киева.

Третий комплект формы выполнен в национальных цветах и ​​включает в себя шеврон Динамо, флаг Украины и логотип New Balance. Это символизирует единение украинцев в их стремлении к победе.

Отмечается, что новая форма Динамо - это символ единства футболистов и фанатов клуба. Продажа новой формы начнется 16 сентября.

Ранее сообщалось, что Шахтер представил третий комплект формы на сезон.

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