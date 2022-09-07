Рома показала, чем отличается их форма от всех остальных участников Лиги Европы

Достижение римского клуба было отмечено на игровых футболках.

Все участники еврокубковых турниров будут играть в футболках, на которые будут нанесены специальные патчи.

Как сообщили социальные сети Ромы, их патчи будут отличаться от тех, что нанесены на формы остальных команд.

Кроме традиционного изображения кубка Лиги Европы, у римлян будет красоваться надпись "Победители Лиги конференций 2022 года".

Напомним, что прошлой весной Рома стала первой командой в истории, которая выиграла новосозданный турнир Лигу конференций.