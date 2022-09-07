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Футбол

Рома показала, чем отличается их форма от всех остальных участников Лиги Европы

Достижение римского клуба было отмечено на игровых футболках.
Сегодня, 15:59
Андреа Белотти / ФК Рома
Андреа Белотти / ФК Рома
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Все участники еврокубковых турниров будут играть в футболках, на которые будут нанесены специальные патчи. 

Как сообщили социальные сети Ромы, их патчи будут отличаться от тех, что нанесены на формы остальных команд.

Кроме традиционного изображения кубка Лиги Европы, у римлян будет красоваться надпись "Победители Лиги конференций 2022 года".

Напомним, что прошлой весной Рома стала первой командой в истории, которая выиграла новосозданный турнир Лигу конференций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы
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