Рома показала, чем отличается их форма от всех остальных участников Лиги Европы
Достижение римского клуба было отмечено на игровых футболках.
Все участники еврокубковых турниров будут играть в футболках, на которые будут нанесены специальные патчи.
Как сообщили социальные сети Ромы, их патчи будут отличаться от тех, что нанесены на формы остальных команд.
Кроме традиционного изображения кубка Лиги Европы, у римлян будет красоваться надпись "Победители Лиги конференций 2022 года".
Напомним, что прошлой весной Рома стала первой командой в истории, которая выиграла новосозданный турнир Лигу конференций.