Шахтер представил третий комплект формы на сезон-2022/23

В новой форме "горняки" выйдут на поле уже в ближайшем матче чемпионата Украины.

Добыв разгромную выездную победу над РБ Лейпцигом (4:1) в первом туре Лиги чемпионов и попутно отправив в отставку Доменико Тедеско, донецкий Шахтер решил отпраздновать это презентацией третьего комплекта формы на сезон-2022/23.

Данная форма представлена в белом цвете с двумя вертикальными серыми полосами. Напомним, что экипировка производится глобальным партнером "оранжево-черных", компанией Puma.

Согласно официальному сайту Шахтера, команда сыграет в новой форме уже в следующем матче, в котором ей предстоит встретиться с одесским Черноморцев в рамках четвертого тура УПЛ. Игра состоится в субботу, 10 сентября, в 17:00.

В поединке против "быков" дебютным голом за "горняков" отметился Марьян Швед, который поблагодарил Украину за проявленную поддержку.