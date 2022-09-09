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Шахтер представил третий комплект формы на сезон-2022/23

В новой форме "горняки" выйдут на поле уже в ближайшем матче чемпионата Украины.
Сегодня, 16:38
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images
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Добыв разгромную выездную победу над РБ Лейпцигом (4:1) в первом туре Лиги чемпионов и попутно отправив в отставку Доменико Тедеско, донецкий Шахтер решил отпраздновать это презентацией третьего комплекта формы на сезон-2022/23.

Данная форма представлена в белом цвете с двумя вертикальными серыми полосами. Напомним, что экипировка производится глобальным партнером "оранжево-черных", компанией Puma.

Согласно официальному сайту Шахтера, команда сыграет в новой форме уже в следующем матче, в котором ей предстоит встретиться с одесским Черноморцев в рамках четвертого тура УПЛ. Игра состоится в субботу, 10 сентября, в 17:00.

В поединке против "быков" дебютным голом за "горняков" отметился Марьян Швед, который поблагодарил Украину за проявленную поддержку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина УПЛ Шахтер Донецк
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