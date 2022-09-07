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Тренера Лейпцига отправили в отставку после поражения от Шахтера

Разгром от "горняков" на старте Лиги чемпионов стоил Доменико Тедеско рабочего места.
Сегодня, 11:42
Доменико Тедеско / Getty Images
Доменико Тедеско / Getty Images
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Руководство РБ Лейпциг приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Доменико Тедеско.

Об увольнении 36-летнего специалиста немецкий клуб объявил на своем официальном сайте.

Вместе с главным тренером занимаемые должности также покинут его ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванцки.

Последним матчем для Тедеско во главе Лейпцига стал поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "красные быки" на своем поле были разгромлены Шахтером со счетом 4:1.

Читай также: "Просто безумие": Тренер Лейпцига оценил разгромное поражение от Шахтера

Тедеско возглавлял Лейпциг с декабря 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла Кубок Германии.

На данный момент "красные быки" после пяти сыгранных матчей в Бундеслиге занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав всего пять очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов шахтер бундеслига лейпциг чемпионат Германии Доменико Тедеско
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