iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Просто безумие": Тренер Лейпцига оценил разгромное поражение от Шахтера

Доменико Тедеско подвел итоги поединка с донецкой командой в Лиге чемпионов.
Сегодня, 10:48
Доменико Тедеско / Getty Images
Доменико Тедеско / Getty Images
0 0 0

Главный тренер Лейпцига Доменико Тедеско прокомментировал поражение со счетом 1:4 от Шахтера в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Трудно подобрать правильные слова. То, как проходила эта игра, было просто безумием. Это многое отразило, что происходило в прошлые недели. Игроки были готовы к этому. Было бы несправедливо обвинять их в отсутствии менталитета. Они уверенно пошли вперед в этом матче.

Читай также: Сака и Мартинели попросили продать их и купить Мудрика с Шведом: реакция Сети на победу Шахтера

Мы отлично начали второй тайм и сравняли счет, но тут второй удар Шахтера в створ ворот привел ко второму голу. Тяжело было оправиться от такого.

Мы слишком легко теряли мяч и были вынуждены противостоять большому количеству контратак. Поэтому мы стали действовать не так смело и уверенно, меньше атаковали.

Конечно, я очень разочарован после игры. Нужно принять то, как все сложилось. Завтра все будет выглядеть немного иначе. Нам нужно смотреть вперед и сконцентрироваться на матче против Боруссии Дортмунд", - приводит слова Тедеско официальный сайт Лейпцига.

Ранее сообщалось, что главный тренер Лейпцига Доменико Тедеско может быть уволен с занимаемой должности после поражения от Шахтера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов шахтер лейпциг Доменико Тедеско
0 0 0

Статьи по теме

Тренера Лейпцига отправили в отставку после поражения от Шахтера Тренера Лейпцига отправили в отставку после поражения от Шахтера
Холанд установил невероятное бомбардирское достижение Холанд установил невероятное бомбардирское достижение
Хирн: Бой Джошуа - Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри - Усик Хирн: Бой Джошуа - Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри - Усик
Полузащитник Лейпцига: Мы доминировали, но пропустили необязательные голы Полузащитник Лейпцига: Мы доминировали, но пропустили необязательные голы
Помочь журналистам

Видео

РБ Лейпциг - Шахтер 1:4 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
РБ Лейпциг - Шахтер 1:4 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа11:42
Тренера Лейпцига отправили в отставку после поражения от Шахтера
Лига Чемпионов10:59
Холанд установил невероятное бомбардирское достижение
Лига Чемпионов10:48
"Просто безумие": Тренер Лейпцига оценил разгромное поражение от Шахтера
Бокс10:29
Хирн: Бой Джошуа - Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри - Усик
Лига Чемпионов10:12
Полузащитник Лейпцига: Мы доминировали, но пропустили необязательные голы
Теннис09:55
US OPEN-2022 (WTA): Жабер и Гарсия пробились в полуфинал турнира
Теннис09:50
US OPEN-2022 (ATP): Рууд - полуфиналист турнира, Кирьос вылетел
Лига Чемпионов09:45
Сака и Мартинели попросили продать их и купить Мудрика с Шведом: реакция Сети на победу Шахтера
Теннис09:35
Фаворит US Open неожиданно вылетел на стадии четвертьфинала
Лига Чемпионов08:57
Йовичевич: Полностью заслужили такой результат, потому что играли сердцем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK