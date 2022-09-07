"Просто безумие": Тренер Лейпцига оценил разгромное поражение от Шахтера

Главный тренер Лейпцига Доменико Тедеско прокомментировал поражение со счетом 1:4 от Шахтера в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Трудно подобрать правильные слова. То, как проходила эта игра, было просто безумием. Это многое отразило, что происходило в прошлые недели. Игроки были готовы к этому. Было бы несправедливо обвинять их в отсутствии менталитета. Они уверенно пошли вперед в этом матче.

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Мы отлично начали второй тайм и сравняли счет, но тут второй удар Шахтера в створ ворот привел ко второму голу. Тяжело было оправиться от такого.

Мы слишком легко теряли мяч и были вынуждены противостоять большому количеству контратак. Поэтому мы стали действовать не так смело и уверенно, меньше атаковали.

Конечно, я очень разочарован после игры. Нужно принять то, как все сложилось. Завтра все будет выглядеть немного иначе. Нам нужно смотреть вперед и сконцентрироваться на матче против Боруссии Дортмунд", - приводит слова Тедеско официальный сайт Лейпцига.

Ранее сообщалось, что главный тренер Лейпцига Доменико Тедеско может быть уволен с занимаемой должности после поражения от Шахтера.