РБ Лейпциг готов уволить Тедеско после разгромного поражения Шахтеру

Донецкий Шахтер своим разгромом РБ Лейпцига в рамках первого тура группы F Лиги чемпионов может спровоцировать тренерскую отставку в немецком клубе.

По информации Фабрицио Романо, руководство "быков" всерьез задумалось об увольнении нынешнего главного тренера Доменико Тедеско.

Сообщается, что правление клуба уже определилось с кандидатом, который должен будет заменить Тедеско на тренерском мостике. Возглавить команду должен будет бывший тренер обеих Боруссий Марко Розе.

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РБ Лейпциг ужасно начал сезон-2022/23. Проведя восемь поединков с начала кампании, команда одержала всего две победы, потерпев сразу четыре поражения, включая проигрыш 3:5 от Баварии в Суперкубке Германии и 0:4 от франкфуртского Айнтрахта в недавнем матче чемпионата.