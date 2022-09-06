РБ Лейпциг - Шахтер: видео голов

В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде встретился с немецким коллективом РБ Лейпциг.

Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич немного удивил со стартовым составом, выпустив с первых минут новичка Марьяна Шведа на позиции правого вингера, а другого новенького - Александра Зубкова - на позиции центрального нападающего.

Первый гол в данной встрече забил Шахтер. Ошибкой голкипера удачно воспользовался вингер донецкого клуба Марьян Швед.

Вашему вниманию забитый гол Шведа:

Отметим, что на ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция матча РБ Лейпциг - Шахтер Донецк.

Вместе с Шахтером и "быками" в группе F также выступают мадридский Реал и шотландский клуб Селик, которые проводят свой матч параллельно с этим.