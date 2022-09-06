iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

РБ Лейпциг - Шахтер: видео голов

ISPORT представляет видео забитых мячей поединка Лиги чемпионов.
Сегодня, 22:30
РБ Лейпциг - Шахтер / Getty Images
РБ Лейпциг - Шахтер / Getty Images
0 0 0

В рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде встретился с немецким коллективом РБ Лейпциг.

Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич немного удивил со стартовым составом, выпустив с первых минут новичка Марьяна Шведа на позиции правого вингера, а другого новенького - Александра Зубкова - на позиции центрального нападающего.

Первый гол в данной встрече забил Шахтер. Ошибкой голкипера удачно воспользовался вингер донецкого клуба Марьян Швед.

Вашему вниманию забитый гол Шведа:

Отметим, что на ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция матча РБ Лейпциг - Шахтер Донецк.

Вместе с Шахтером и "быками" в группе F также выступают мадридский Реал и шотландский клуб Селик, которые проводят свой матч параллельно с этим.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Шахтер Донецк РБ Лейпциг
0 0 0

Статьи по теме

Швед отметился дебютным голом за Шахтер, забив РБ Лейпцигу в Лиге чемпионов Швед отметился дебютным голом за Шахтер, забив РБ Лейпцигу в Лиге чемпионов
Лейпциг - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Лейпциг - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Ванда Нара назвала клуб, в котором хотела бы видеть Икарди Ванда Нара назвала клуб, в котором хотела бы видеть Икарди
Полузащитник Барселоны отправился в ОАЭ для подписания контракта с новым клубом Полузащитник Барселоны отправился в ОАЭ для подписания контракта с новым клубом
Помочь журналистам

Видео

Швед отметился дебютным голом за Шахтер, забив РБ Лейпцигу в Лиге чемпионов
Швед отметился дебютным голом за Шахтер, забив РБ Лейпцигу в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:37
Швед отметился дебютным голом за Шахтер, забив РБ Лейпцигу в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов22:30
РБ Лейпциг - Шахтер: видео голов
Европа22:22
Ванда Нара назвала клуб, в котором хотела бы видеть Икарди
Европа22:10
Полузащитник Барселоны отправился в ОАЭ для подписания контракта с новым клубом
ММА21:58
Бои без правил: расписание боев и турниров
Лига Чемпионов21:45
Лейпциг - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов21:41
Сенсация в первом же туре: Динамо Загреб обыграло Челси на старте Лиги чемпионов
Лига Чемпионов21:35
Боруссия Дортмунд стартовала в Лиге чемпионов с победы над Копенгагеном
Лига Чемпионов21:09
Ювентус - самый неудобный соперник для ПСЖ на евроарене
Европа20:55
Хави назвал свою главную цель на посту тренера Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK