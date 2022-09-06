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Шахтер разгромил Лейпциг на выезде матче Лиги чемпионов

Завершился дебютный матч Лиги чемпионов сезона-2022/23 для донецкого Шахтера.
Вчера, 23:51
Шахтер празднует гол / Getty Images
Шахтер празднует гол / Getty Images
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В первом туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер встречался с немецким РБ Лейпциг на территории соперника. Перед поединком почти никто не верил в то, что у Шахтера есть шансы на победу, но "горняки" смогли посрамить всех критиков.

Но сделать это удалось не без помощи самих игроков Лейпцига. Сначала капитан "быков" голкипер Петер Гулачи очень сильно ошибся и отдал слабую передачу прямо в ноги Марьяну Шведу, довольно неожиданно вышедшему в старте на этот матч. При этом вратарь был далеко от ворот и экс-игроку Севилье нужно было просто попасть в пустые ворота, что он и сделал.

Лейпциг пытался отыграться, но это у них не вышло до конца первого тайма. Все атаки из-за флангов, если и заканчивались подачами, с ними справлялись защитники донецкого клуба.

А вот на старте второй половины Шахтер ошибся в одном из эпизодов. Конопля побежал страховать центральных защитников, а его самого никто не подстраховал. Так, правый защитник Симакан оказался свободным в штрафной, получил мяч и обыграл Трубина.

Но не успели мы даже разочароваться, как Мудрик отдал с левого фланга точно на Шведа, а тот пробил – мяч рикошетом от двух игроков РБ влетел в ворота. Дубль на счету новичка Шахтера.

После этого подчиненные Доменико Тедеско еще больше осели на ворота Шахтера, а Игорь Йовичевич попытался освежить игру своей команды заменами. Шахтер оборонялся очень низко, но в один момент смог воспользоваться тем, что большинство игроков Лейпцига пошли в атаку и организовали свое контрнаступление! Судаков сбежал по флангу и вырезал точную передачу на Мудрика, следовавшего параллельным курсом. Михаил оказался перед голкипером и пробил точно мимо. 3:1!

Все мнения игроков Шахтера были лишь о том, как удержать победный счет, но они пошли еще дальше. Траоре, появившийся на поле со скамейки запасных, реализовал прекрасный момент, который ему создал Мудрик!

Смотрите также: видео голов матча Лейпциг - Шахтер

Шахтер победил и даже возглавил свою группу после первого тура. Это было просто невероятно!

РБ Лейпциг - Шахтер 1:4
Голы: Симакан, 57 - Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85

РБ Лейпциг: Гулачи - Симакан, Диалло, Орбан, Хальстенберг (Раум, 46) - Лаймер (Айдара, 82), Шлагер (Генрихс, 70) - Собослаи, Нкунку - Силва, Вернер (Форсберг, 70).

Шахтер: Трубин - Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля - Степаненко - Швед (Петряк, 62), Бондаренко (Джурасек, 62), Судаков, Мудрик - Зубков (Траоре, 70).

Предупреждения: Симакан - Конопля, Трубин, Джурасек

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер
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РБ Лейпциг - Шахтер 1:4 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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