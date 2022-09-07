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Швед: Спасибо Украине за поддержку, мы заслужили победу

Игрок Шахтера высказался о стартовом успехе в Лиге чемпионов в поединке с Лейпцигом.
Сегодня, 13:28
Марьян Швед / Getty Images
Марьян Швед / Getty Images
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Вингер Шахтера Марьян Швед, отличившийся дублем в матче первого тура Лиги чемпионов с Лейпцигом и признанный лучшим игроком поединка, поделился эмоциями от победы своей команды со счетом 4:1.

"Конечно, это невероятный день. Я хочу поблагодарить Бога и Мистера за шанс. Думаю, такие голы, как первый, забиваются не просто так, а благодаря моему труду и вере в себя. Спасибо Украине за поддержку, мы заслужили эту победу.

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Планом на матч было биться за каждый мяч, выигрывать единоборства и показывать свою игру.

Когда почувствовал, что не отпустим победу? Когда прозвучал финальный свисток. Если честно, то на 90-й минуте я уже понял, что мы победим, но во время самой игры все также верили в победу", - цитирует Шведа официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Лейпциг - Шахтер (1:4).

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