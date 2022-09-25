Усик: Крым – украинский, он был, его взяли в наглую просто пришли люди отжали

Чемпион WBA, WBO, IBO та IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, чей Крым.

"Крым – наш, был есть и будет. Я думал об этом и говорил на пресс-конференции. Когда меня спросили и я один раз сказал, кому-то этого было мало и они начали.

Я понимаю, что если скажу я, то они напишут, что сказал Усик и эти ресурсы будут читаться лучше.

Мне не нравится, когда едят за мой счет, не предупреждая об этом. Я тоже люблю играть и умею, чуть-чуть, немного, но умею.

Я смотрел фильм о Маргарет Тетчер, там одна молодая журналистка провоцировала ее на какие-то вопросы. Она говорит: "Милочка моя, я слишком много времени тружусь и сделала слишком много работы, чтобы быть тем, кем я являюсь, а ты хочешь одним вопросом забрать всю мою славу. До свидания".

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Мне никакая слава ненужна, я не тщеславный человек, нет, наверное, чуть-чуть тщеславный – все мы, гординька есть.

Крым – украинский, он был, его взяли в наглую просто пришли люди отжали.

Я более чем уверен, что если бы были правильные указания людей, в которых есть яйца, то они бы не смогли Крым забрать так быстро. А меня спрашивают чей – наш", - сказал Усик.

Напомним, Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей (113-115, 115-113, 116-112).