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Усик объяснил, почему не хочет драться с претендентами на титулы

Украинец имеет четкую цель в супертяжелом весе.
Сегодня, 14:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о перспективах в дивизионе.

По словам украинского боксера, он не хочет драться с обязательными претендентами на свои титулы, так как для него в приоритете объединение всех поясов.

"Я не хочу с претендентами боксировать. Нет принципиальности. Сейчас хочется отбоксировать с Фьюри за объединение поясов. Объединение лучше, чем просто поединок или защита. Это важнее. Хочется объединить пояса - и все. Я не хочу так много работать, чтобы боксировать просто за защиту поясов".

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"Ни о чем жалеть не нужно. Мол, я мог сделать так, а не сделал - ну фигня полная, не хочу жалеть о том, чего не сделал. Надо просто делать, кайфовать", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Ранее сообщалось, что Усик признался, сколько еще боев планирует провести и с кем хочет подраться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик
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