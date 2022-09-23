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Усик назвал самый сложный раунд в реванше с Джошуа

Украинец отметил физическую готовность британца.
Сегодня, 07:48
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился воспоминаниями о реванше с Энтони Джошуа

По словам украинского боксера, ему было очень тяжело в концовке девятого раунда.

"Джошуа был физически готов, но мне кажется, что здесь он сделал акцент на том, чтобы попасть одним тяжелым ударом. В конце девятого раунда у него были удачные комбинации, я там действительно пропустил и плыл. Но к этому поединку он был готов лучше. Джошуа немного прибавил физически. Он был собран, у него были собраны руки, он меньше реагировал на обманные действия. Джошуа был лучше подготовлен".

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"Не могу сказать, что было в восьмом и девятом раундах - удар или постоянное давление. Восьмой был немного для отдыха, а в конце девятого я пропустил удар, потом эта продолжительная серия. Передержал, отодвигался, помолился - и все", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Напомним, Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей (113-115, 115-113, 116-112).

Ранее сообщалось, что Усик сделал заявление о бое за звание абсолютного чемпиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик
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