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Уайлдер: Я не думаю, что Усик способен что-то противопоставить габаритам Фьюри

Американский боксер выделил фаворита потенциального боя.
Сегодня, 13:25
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images
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Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер поделился мнением о возможном поединке между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам американца, он сомневается, что украинец сможет победить британского боксера.

"Габариты Фьюри - это то, что приносит ему больше всего успеха. Когда я смотрю на бой Фьюри с Усиком, я вспоминаю, как он мошенничал со Стивом Каннингемом. Фьюри наваливался на него своим весом, хватал его и бил. Я вижу, что он может сделать то же самое у Усиком".

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"Усик более мастеровит, но если говорить о габаритах, то я не думаю, что он будет способен что-то противопоставить таким размерам. Но кто знает, это просто мое мнение. Это бокс. Здесь стили делают бои и произойти может разное. Если они устроят бой, пусть победит сильнейший. Я желаю им только всего самого лучшего", - сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что Усик сделал заявление о бое за звание абсолютного чемпиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик Деонтей Уайлдер
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