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Фьюри назвал количество раундов, за которые победит Усика

Британец уверен в своей победе над украинским боксером.
Сегодня, 10:20
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о возможном поединке с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам британца, он победит украинского боксера с легкостью за шесть раундов.

"Я достаточно публично высказал свои мысли по поводу Александра Усика. Он хороший средневес. Он победил чемпиона по кроссфиту. Когда Усик подерется с настоящим супертяжеловесом вроде меня, я уничтожу его за шесть раундов".

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"Мой брат сказал, что я побью его с одной рукой, связанной за спиной? Да. Я могу победить его после того, как пойду в паб и выпью десять пинт пива", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Александр Усик признался, сколько еще боев планирует провести и с кем хочет подраться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик
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