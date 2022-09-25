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"Я пробью своим кулаком его лицо": Фьюри оставил послание Усику

Британец выйдет в ринг в конце текущего года.
Сегодня, 13:40
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о возможном поединке с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам британского боксера, он недоволен, что украинец не захотел боксировать в этом году.

"Мы предложили Усику бой за звание абсолютного чемпиона мира 17 декабря в Саудовской Аравии. Все хотели этот день, но Усик сказал, что он травмирован и не может драться до следующего года. А теперь он говорит, что я его боюсь. Я пробью своим кулаком его лицо".

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"Я пытаюсь получить соперника на 3 декабря. Если Энтони Джошуа подерется, то я буду жевать сено с ослами. Если нет, то я сражусь с кем-то другим. Они все бегут в страхе. Я подерусь с кем угодно, где угодно и когда угодно", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Ранее Александр Усик объяснил, почему не хочет драться с претендентами на титулы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик
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