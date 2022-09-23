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"Воткну тебе кулак в ухо, маленькая сосиска": Фьюри дерзко обратился к Усику

Также досталось от британского чемпиона его соотечественнику Энтони Джошуа.
Сегодня, 15:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри отреагировал на слова обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика о том, что он якобы боится выходить с ним в ринг, а также обратился к своему потенциальному сопернику Энтони Джошуа.

"Усик, ты маленькое дерьмо. Ты маленький мешок дерьма. Говорящее дерьмо. Я боюсь? Я воткну тебе кулак в ухо, маленькая сосиска.

И еще одно дерьмо, этот большой бодибилдер Джошуа. У него есть контракт столько времени, но он до сих пор не подписан. Ты, маленькая сосиска, ты не хочешь драться. Твой менеджер - маленькая сосиска, никогда не видел кого-то вроде тебя.

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Вы два пакета дерьма, я буду драться 3 декабря, даже если эта сосиска не подпишет контракт, а я думаю, что он не подпишет, потому что у него нет яиц для этого, потому что он мешок с дерьмом.

Вы оба - пара маленьких сосисок, Джошуа - дерьмо, Усик - дерьмо, вы два дерьма", - сказал Фьюри в видеообращении.

Напомним, ранее Александр Усик высказался по поводу объединительного поединка против Тайсона Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик
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