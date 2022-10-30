"Мне смешно": Усик рассказал, как относится к решению Фьюри подраться с Чисорой

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказал свое мнение по поводу будущего боя между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

По словам украинского боксера, он не понимает, почему британский чемпион принял такое решение, и оно его немного насмешило.

Читай также: "Ждем боя с Усиком": Промоутер Фьюри рассказал о планах после поединка с Чисорой

"Как я отношусь к тому, что Фьюри будет боксировать с Чисорой? Меня это на данный момент немного смешит. Мне смешно. Почему? Не понимаю, зачем он это делает.

Мы с ним договаривались, а он бегает и говорит, что это я не хочу. Думаю ли я, что он боится? Я это знаю", - сказал Усик в комментарии ESPN.

Напомним, что бой Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Ранее промоутер Фьюри объяснил, почему следующим соперником был выбран Чисора.