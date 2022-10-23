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Промоутер Фьюри объяснил, почему следующим соперником был выбран Чисора

Британский чемпион 3 декабря в третий раз встретится в ринге с соотечественником.
Сегодня, 14:46
Тайсон Фьюри подерется с Дереком Чисорой / Getty Images
Тайсон Фьюри подерется с Дереком Чисорой / Getty Images
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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Боб Арум оценил Дерека Чисору, с которым его клиент встретится в ближайшем поединке.

"Посмотрим, что произойдет. Усик дважды довольно легко победил Джошуа, но у него возникли проблемы, когда он дрался с Чисорой. Так что, я думаю, что Дерек хороший соперник. Это бой действительно захватывает воображение многих.

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Вы имеете право критиковать. Фанаты всегда имеют на это право, но также они должны взглянуть на ситуацию в целом и понять, что происходит. Некоторые бойцы на определенном этапе своей карьеры были не так уж и хороши, но позже стали намного лучше. Чисора, который дважды дрался с Тайсоном - это уже не тот боец. Он сейчас совершенно другой", - приводит слова Арума Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Боб Арум Дерек Чисора
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