Усик дал важное обещание по поводу Крыма

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелой весовой категории Александр Усик поделился мнением по поводу оккупированного Крыма.

По словам украинского боксера, он обязательно отправится в освобожденный Крым с украинскими флагами. Боксер дал такое обещание в разговоре с солистом группы Barabanda.

"У меня есть машина, в которой больше, чем четыре колеса, и мы можем в нее загрузить людей, желающих вместе со мной заехать в наш Крым".

Читай также: Усик исполнил песню об освобождении Крыма от российской оккупации

"С множеством флагов Украины, с множеством украинских людей мы будем заезжать в освобожденный Крым. А главное, что с нами будут самые сильные и самые верные люди", - заявил Усик.

Напомним, в последний раз Усик выходил на ринг летом этого года, когда победил по очкам британского супертяжа Энтони Джошуа.

В следующем поединке украинец должен провести поединок с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Ранее сообщалось, что промоутер подтвердил, что Усик и Фьюри готовы устроить поединок.