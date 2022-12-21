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Усик дал важное обещание по поводу Крыма

Украинец намерен вернуться домой сразу после деоккупации острова.
Сегодня, 14:35
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелой весовой категории Александр Усик поделился мнением по поводу оккупированного Крыма.

По словам украинского боксера, он обязательно отправится в освобожденный Крым с украинскими флагами. Боксер дал такое обещание в разговоре с солистом группы Barabanda.

"У меня есть машина, в которой больше, чем четыре колеса, и мы можем в нее загрузить людей, желающих вместе со мной заехать в наш Крым".

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"С множеством флагов Украины, с множеством украинских людей мы будем заезжать в освобожденный Крым. А главное, что с нами будут самые сильные и самые верные люди", - заявил Усик.

Напомним, в последний раз Усик выходил на ринг летом этого года, когда победил по очкам британского супертяжа Энтони Джошуа.

В следующем поединке украинец должен провести поединок с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Ранее сообщалось, что промоутер подтвердил, что Усик и Фьюри готовы устроить поединок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик война с россией

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