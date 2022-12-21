"Оба бойца согласились": Промоутер подтвердил, что Усик и Фьюри готовы устроить поединок

Боб Арум не видит препятствий для организации боя за звание абсолютного чемпиона.

Промоутер Боб Арум, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, заявил, что следующий поединок его клиент должен провести против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Глава компании Top Rank подтвердил, что британец и украинец выразили готовность встретиться в ринге, а также рассказал, когда и где может состояться поединок.

"Фьюри и Усик договорились встретиться друг с другом в следующем бою.

С Фьюри и Усиком мы имеем дело с двумя взрослыми, не так много мусора идет с обеих сторон. Усик - мой хороший друг, он очень умен, а Тайсон - Супермен, и в плане атлетизма, и в интеллектуальном плане.

Они оба хотят этого боя, поэтому будет очень мало проблем, если вообще будут. Так что мы сможем это осуществить. Я очень уверен. Как я сказал, оба бойца согласились драться друг с другом без каких-либо промежуточных боев.

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Теперь вопрос - дата и место. Но этот бой определенно состоится, и это произойдет в первые четыре месяца следующего года. Мы рассматриваем пару важных предложений с Ближнего Востока, а также есть возможность провести бой в Великобритании на стадионе Уэмбли с огромной аудиторией в 95 тысяч человек.

У бойцов относительно короткая жизнь, и деньги важны. Поэтому, если деньги, которые нам предложили, реальны, это нужно принять во внимание.

Мы все уладим. Надеюсь, возможно, даже к концу года", - приводит слова Арума Sky Sports.

Ранее менеджер Александра Усика также озвучил сроки и варианты места проведения боя с Тайсоном Фьюри.