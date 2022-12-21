iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Оба бойца согласились": Промоутер подтвердил, что Усик и Фьюри готовы устроить поединок

Боб Арум не видит препятствий для организации боя за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 10:02
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Промоутер Боб Арум, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, заявил, что следующий поединок его клиент должен провести против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Глава компании Top Rank подтвердил, что британец и украинец выразили готовность встретиться в ринге, а также рассказал, когда и где может состояться поединок.

"Фьюри и Усик договорились встретиться друг с другом в следующем бою.

С Фьюри и Усиком мы имеем дело с двумя взрослыми, не так много мусора идет с обеих сторон. Усик - мой хороший друг, он очень умен, а Тайсон - Супермен, и в плане атлетизма, и в интеллектуальном плане.

Они оба хотят этого боя, поэтому будет очень мало проблем, если вообще будут. Так что мы сможем это осуществить. Я очень уверен. Как я сказал, оба бойца согласились драться друг с другом без каких-либо промежуточных боев.

Читай также: Фьюри заговорил о реванше с Усиком еще до первого боя

Теперь вопрос - дата и место. Но этот бой определенно состоится, и это произойдет в первые четыре месяца следующего года. Мы рассматриваем пару важных предложений с Ближнего Востока, а также есть возможность провести бой в Великобритании на стадионе Уэмбли с огромной аудиторией в 95 тысяч человек.

У бойцов относительно короткая жизнь, и деньги важны. Поэтому, если деньги, которые нам предложили, реальны, это нужно принять во внимание.

Мы все уладим. Надеюсь, возможно, даже к концу года", - приводит слова Арума Sky Sports.

Ранее менеджер Александра Усика также озвучил сроки и варианты места проведения боя с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

Статьи по теме

"Усика никто не знает": Отец Фьюри видит для сына более приоритетного соперника, чем украинец "Усика никто не знает": Отец Фьюри видит для сына более приоритетного соперника, чем украинец
Хирн оценил возможность проведения боя Фьюри с Джошуа Хирн оценил возможность проведения боя Фьюри с Джошуа
"Размягчит Тайсона для нас": Тренер Усика оценил намерение Фьюри пригласить Руни для подготовки "Размягчит Тайсона для нас": Тренер Усика оценил намерение Фьюри пригласить Руни для подготовки
Свитолина: В теннисе ничего не было сделано в отношении спортсменов, представляющих россию и беларусь Свитолина: В теннисе ничего не было сделано в отношении спортсменов, представляющих россию и беларусь
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Бокс10:02
"Оба бойца согласились": Промоутер подтвердил, что Усик и Фьюри готовы устроить поединок
Теннис09:50
Свитолина: В теннисе ничего не было сделано в отношении спортсменов, представляющих россию и беларусь
ЧМ-202209:30
Универсальные солдаты: 7 игроков, сменивших позицию на чемпионате мира
Бокс09:17
Определился следующий соперник Ломаченко
Биатлон08:54
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
НХЛ08:34
НХЛ: Сан-Хосе уступил Калгари, Питтсбург оказался сильнее Рейнджерс
ЧМ-202208:08
Месси: Я не хотел прекращать попытки выиграть чемпионат мира, даже зная, что, возможно, это никогда не осуществится
НБА07:44
НБА: Михайлюк помог Нью-Йорку разгромить Голден Стэйт, Финикс уступил Вашингтону
Европа07:22
Лучший молодой игрок ЧМ-2022 может перебраться в ПСЖ
ЧМ-202200:53
Глен Джонсон: Финал ЧМ-2022 лучше камбэка Ливерпуля в 2005 году
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK