"Почти договорились": Менеджер Усика озвучил сроки и варианты места проведения боя с Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что переговоры по поводу организации боя с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри близятся к завершению.

По словам представителя украинского боксера, поединок должен состояться не позже 4 марта и с большой долей вероятности пройдет в Саудовской Аравии.

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"Мы вели переговоры еще до боя Фьюри с Чисорой, поэтому посетили поединок. Так что я и до этого общался с Queensbury Promotions, а этим утром мы поговорили с Top Rank по видеосвязи. Все мы нашли общий язык и почти договорились, осталось обсудить не так много. Два лучших супертяжеловеса на сегодня в поединке за звание абсолютного чемпиона мира - это то, что нужно фанатам.

Наиболее вероятно, что бой состоится не позже 4 марта и, по всей видимости, на Ближнем Востоке. Но во время сегодняшнего разговора я услышал про другие варианты - возможно, Лондон или Катар. Но, вероятнее всего, мы нацелены на Саудовскую Аравию, поскольку они очень заинтересованы в этом поединке. Саудовская Аравия любит Усика", - цитирует Климаса talkSPORT.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри заявил, что готов встретиться в ринге с Александром Усиком.