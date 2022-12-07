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Команда Усика представила яркое промо боя с Фьюри

Украинец и британец должны определить абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона.
Вчера, 23:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик в своем ближайшем поединке может встретиться в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Официально поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона пока не анонсирован, но команда украинского боксера на его YouTube-канале презентовала промо будущей схватки, которая может состояться в конце февраля или начале марта следующего года.

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Видео получило название "Кто будет королем бокса?", и в нем представлены кадры с предыдущих боев возможных соперников, а также их встречи лицом к лицу после поединка британца с Дереком Чисорой.

Заканчивается ролик словами: "Давай сделаем это ради бокса".

Напомним, ранее Тайсон Фьюри заявил, что готов встретиться в ринге с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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Видео

Команда Усика представила яркое промо боя с Фьюри
Команда Усика представила яркое промо боя с Фьюри

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