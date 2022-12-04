"Су**а, сосиска и со**нок": Фьюри в агрессивной манере вызвал Усика на бой
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику (20-0, 13 КО).
Британский боксер сразу после победы над Дереком Чисорой взял микрофон, чтобы обратиться к украинцу, который был на поединке.
"Где Александр Усик?! Эй, кролик! Ты - следующий, маленькая сучка! Следующий! Ты понял меня, сосунок! Кролик!
95-килограммовый коротышка побил бодибилдера. Что ж, я точно тебе не бодибилдер, сосунок. Я спишу тебя в утиль! Я уже сделал так с одним украинцем по имени Кличко, и то же самое я сделаю с тобой, щербатый! Уродливый карлик! Давай сделаем это, сучка!", - заявил Фьюри.
Напомним, что стороны ведут переговоры о поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Ожидается, что бой состоится в феврале-марте следующего года.
Ранее Александр Усик высказался о возможности проведения боя с Тайсоном Фьюри.