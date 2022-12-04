Усик: Весь мир хочет увидеть бой с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик высказался о возможности проведения боя с Тайсоном Фьюри.

Усик отметил, что этот поединок желают увидеть любители бокса по всему миру.

"Да, этот бой хотят увидеть в Британии, во всем мире, особенно хотят увидеть в Украине. Весь мир хочет увидеть этот файт", - заявил украинец в комментарии Sky Sports.

WBO, IBF and WBA heavyweight champion Oleksandr Usyk says the whole world want wants to see an undisputed title fight happen 🥊 pic.twitter.com/smzrJanqJN — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 3, 2022

Напомним, несколькими минутами ранее Тайсон Фьюри досрочно одолел Дерека Чисору