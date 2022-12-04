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Усик: Весь мир хочет увидеть бой с Фьюри

Александр намерен провести поединок с британцем.
Сегодня, 00:30
Александр Усик
Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик высказался о возможности проведения боя с Тайсоном Фьюри.

Усик отметил, что этот поединок желают увидеть любители бокса по всему миру.

"Да, этот бой хотят увидеть в Британии, во всем мире, особенно хотят увидеть в Украине. Весь мир хочет увидеть этот файт", - заявил украинец в комментарии Sky Sports.

Напомним, несколькими минутами ранее Тайсон Фьюри досрочно одолел Дерека Чисору


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