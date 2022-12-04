Фьюри - Чисора: обзор боя и результат поединка

Результат боя и обзор поединка с участием чемпиона мира.

В столице Англии городе Лондон, на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм состоялся вечер бокса, главным поединком которого стало противостояние двух британских тяжеловесов - Дерека Чисоры и Тайсона Фьюри.

Для боксеров это было уже третье очное противостояние, а у двух предыдущих Фьюри становился победителем.

Результат боя Фьюри - Чисора 3

С первых секунд боя началось избиение Чисоры. Фьюри без проблем перебивал оппонента, нанося массу ударов, имея возможность завершить поединок уже в первом раунде.

Тайсон доминировал на протяжении всего боя, а 38-летний оппонент лишь стоял и наблюдал за тем, как его бьют. Чисора в каждом раунде наносил всего по паре ударов, половина из которых сотрясала воздух.

"Прекрасная защита", - слышал из своего угла Дерек, что явно давало надежду боксеру на положительный результат, но избиение завершилось уже в 10-м раунде.

Судья больше не мог смотреть на то, как Чисора из раунда в раунд получает по голове от Фьюри, решив остановить бой. Трилогия полностью осталась за 34-летним британцем.