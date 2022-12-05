"Сделаем это": Фьюри выступил с заявлением о возможности проведения боя с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что готов встретиться в ринге с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

По словам британского боксера, поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона может состояться в феврале или начале марта следующего года.

"Я с нетерпением жду большого 2023 года. Я слышу все эти разговоры о больших деньгах в Саудовской Аравии. Фрэнк Уоррен говорил мне, что бой может состояться в первом квартале следующего года, в феврале или начале марта. Так что сделаем это. Я готов, и Усик, похоже, тоже готов.

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Он просто похож на кролика. У него глаза расположены далеко друг от друга, и у него большая щель между зубами. Мне кажется, мой папа дал ему прозвище "Кролик". Назовите меня "Фермер", и фермер снимет шкурку с кролика и съест его на завтрак. Вот что мы с ним сделаем.

Вы можете поставить меня под №1, а имена следующих трех соперников положить в шляпу и выбрать. Это Джойс, Усик и Уайлдер", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Ранее Александр Усик также высказался о возможности проведения боя с Тайсоном Фьюри.