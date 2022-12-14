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Фьюри заговорил о реванше с Усиком еще до первого боя

Британский боксер рассчитывает дважды победить украинца.
Сегодня, 16:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что готов провести два поединка против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

По словам британского боксера, он намерен сначала одолеть украинца в первом бою на Ближнем Востоке, а затем сделать то же в реванше перед родной публикой.

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"Слушайте, никогда нельзя никого недооценивать. Но с тем, на каком этапе карьеры я нахожусь, я просто хочу победить его быстро. Я просто хочу его победить, потом дать ему реванш и сделать то же самое еще раз на Уэмбли.

Если Ближний Восток может предоставить возможность, о чем они говорили в течение года или около того, это произойдет в конце февраля. Если же нет, то мы будем сражаться в Англии на Уэмбли. Я могу гарантировать, что бой в этой стране состоится", - заявил Фьюри в комментарии iFL TV.

Ранее менеджер Александра Усика озвучил сроки и варианты места проведения боя с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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