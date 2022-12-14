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"Я нокаутирую человека, который заставил Джошуа плакать": Фьюри - о бое с Усиком

Британец сравнил себя с Энтони Джошуа.
Сегодня, 13:30
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поделился мнением о потенциальном поединке с обладателем поясов Александром Усиком.

По словам британца, он не намерен давать шанса украинскому боксеру, который недавно дважды победил Энтони Джошуа.

"Я нокаутирую парня, который дважды победил Джошуа. Что тогда будут говорить обо мне? В следующем бою я собираюсь встретиться с Усиком, заклятым врагом Джошуа, с человеком, который является криптонитом для него".

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"Я нокаутирую человека, который заставил Джошуа плакать, как маленькую девочку. Я его побью. Вытащу эту сосиску. У Усика нет криптонита ко мне. Я заставлю его танцевать. Посмотрим, насколько он хорош", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Усик оценил вероятность завершения карьеры после боя с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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