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Именитый британец объяснил, почему Фьюри победит Усика

Карл Фроч верит в победе своего соотечественника.
Сегодня, 12:15
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Авторитетный британский ветеран Карл Фроч поделился мнением о потенциальном поединке обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

По мнению Фроча, британский боксер одержит победу, ведь украинец значительно уступает в габаритах.

"Дерек Чисора сыграл свою роль, но он оказался недостаточно хорош. Никто не достаточно хорош для Тайсона Фьюри".

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"Сомневаюсь, что Усик достаточно большой. Как по мне, это будет отличный бой для зрителей, но я не думаю, что он достаточно большой. Тайсон Фьюри слишком хорош, слишком большой и сильный", - сказал Фроч в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Ранее сообщалось, что авторитетный промоутер назвал фаворита боя Усик - Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Карл Фроч

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