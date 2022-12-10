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Авторитетный промоутер назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Эдди Хирн отметил навыки и способности чемпионов.
Сегодня, 08:56
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о потенциальном поединке между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам авторитетного функционера, победу в предстоящем бою одержит британец, а сделает это он из-за своих габаритов.

"Если посмотреть на габариты Фьюри, то он очень хорош. Это два очень хороших боксерских разума. Я говорил об этом раньше, и меня раскритиковали, но я не думаю, что это будет очень хороший бой. Это будет увлекательный поединок. Но в целом будут драться два фантастических боксерских разума, два контрпанчера. Это будет очень интересный бой для фанатов бокса".

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"Нужно поставить на Фьюри ввиду его габаритов. Хороший большой боец всегда победит хорошего маленького бойца. Они оба очень хороши, оба элитные бойцы, у обоих очень хорошая техника, потрясающий боксерский интеллект. Так что в этом плане я ставлю их на один уровень. У обоих хороший мотор. У Усика он просто невероятный, но я отдаю предпочтение Фьюри из-за его габаритов", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Усик забавно подколол Фьюри за лишний вес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

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