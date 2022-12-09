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"Пузико, как дела?": Усик забавно подколол Фьюри за лишний вес

Украинский чемпион отреагировал на постоянные выпады в свой адрес по поводу "небольших" габаритов.
Сегодня, 00:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик потроллил в социальных сетях своего потенциального будущего соперника, обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Украинский боксер отреагировал на постоянные высмеивания британцем, его отцом и другими его "небольших" габаритов и заявления по поводу того, что он "средневес", указав оппоненту на противоположное.

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Усик подколол Фьюри за его лишний вес, разместив в своем Instagram совместное фото и написав: "Пузико, как дела?".

Ранее менеджер Александра Усика озвучил сроки и варианты места проведения боя с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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