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Фьюри: Посмотрим, как хорошо Усик держит свое слово

Британец не до конца верит, что украинец согласится на бой.
Сегодня, 14:00
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном поединке с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам британского боксера, он не до конца уверен, что украинский чемпион согласится выйти в ринг с ним.

"У меня есть Усик, который, похоже, пока очень хочет драться. Но я должен упомянуть вот что: Усику предложили бой вместо Дерека Чисоры 3 декабря, но он отказался, сказал, что они подождут до следующего года. Так что посмотрим, как хорошо он держит свое слово".

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"Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, дважды дрался с Энтони Джошуа. Сколько он провел боев в супертяжелом весе? Четыре? Посмотрим. Я думаю, что он хочет драться. Кажется, что он желает подраться, и мы с нетерпением ждем, когда устроим потрясающее шоу", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

Отметим, что 3 декабря Фьюри уверенно победил Дерека Чисору.

Ранее менеджер Усика озвучил сроки и варианты места проведения боя с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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