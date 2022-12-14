iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Реально задумываюсь": Усик оценил вероятность завершения карьеры после боя с Фьюри

Украинский чемпион поделился мыслями о своем будущем после главного поединка.
Сегодня, 12:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о возможном завершении карьеры после боя против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

По словам украинского боксера, у каждого спортсмена на его пути есть точка, где он должен остановиться, реально оценивая свое состояние. Кроме того, он часто задумывается, что хочет уделять больше времени семьи.

"Финальный ли Фьюри бос в этой игре? В большой игре, думаю, что да. Я думаю, что хочу отдавать больше времени для воспитания своих детей, возить ребят на тренировки, быть с ними на тренировках, забирать с тренировок, общаться с ними, возить их в школу, помогать им в становлении.

Они как раз начинают свой путь, восемь-десять лет ребятам. С дочкой я по-другому себя веду. Но мне не хочется ехать и по полгода где-нибудь находиться. Сейчас, когда последний лагерь был таким длинным, я уже больше думал о том, что пацаны растут, а меня нет. Через телефон, через видеосвязь ты не можешь дать то, что ты должен дать.

Читай также: "Пузико, как дела?": Усик забавно подколол Фьюри за лишний вес

Конечно, всему есть какая-то конечная точка. В карьере спортсмена она тоже есть. Я об этом задумываюсь. Реально задумываюсь.

Я хочу еще жить после этого. И не ходить трястись или записывать, что у меня завтра. Надо на все смотреть реально. Я вижу, что не так стар, мне 35 лет, но я вижу, что есть ресурс, который заканчивается. Не хочется, чтобы тебя мутузили потом.

Самообманом нельзя заниматься. Если ты понимаешь, что молодые ребята подходят, и у них скорость лучше, они более выносливы. Надо просто себе сказать: "Друг, выбирай другой вид деятельности и трудись". Все", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Отметим, также Александр Усик рассказал, когда начнет подготовку к поединку против Тайсона Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Джойс оценил шансы Усика в бою с Фьюри Джойс оценил шансы Усика в бою с Фьюри
"Я нокаутирую человека, который заставил Джошуа плакать": Фьюри - о бое с Усиком "Я нокаутирую человека, который заставил Джошуа плакать": Фьюри - о бое с Усиком
Названы сроки восстановления Вернера, пропустившего из-за травмы ЧМ-2022 Названы сроки восстановления Вернера, пропустившего из-за травмы ЧМ-2022
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Попадание Вандербилта и данк Леброна ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Попадание Вандербилта и данк Леброна
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Попадание Вандербилта и данк Леброна
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Попадание Вандербилта и данк Леброна

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина вышла в финал, Франция и Марокко определят второго финалиста
просмотров
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
просмотров

Последние новости

Бокс15:23
Джойс оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Европа14:41
Названы сроки восстановления Вернера, пропустившего из-за травмы ЧМ-2022
НБА14:33
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Попадание Вандербилта и данк Леброна
Европа14:03
Даты возобновления чемпионатов: АПЛ вернется раньше всех, УПЛ увидим уже весной
Бокс13:48
WBA вернула российских и белорусских боксеров в свои рейтинги
Бокс13:30
"Я нокаутирую человека, который заставил Джошуа плакать": Фьюри - о бое с Усиком
ЧМ-202213:05
Чемпионат мира-2022: Аргентина вышла в финал, Франция и Марокко определят второго финалиста
Бокс12:55
"Реально задумываюсь": Усик оценил вероятность завершения карьеры после боя с Фьюри
Киберспорт12:35
BLAST Premier. World Final 2022: расписание и результаты финального турнира
ЧМ-202212:20
Месси огненно обыграл игрока, за которого просят 100 млн евро - Видео
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK