"Реально задумываюсь": Усик оценил вероятность завершения карьеры после боя с Фьюри

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о возможном завершении карьеры после боя против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

По словам украинского боксера, у каждого спортсмена на его пути есть точка, где он должен остановиться, реально оценивая свое состояние. Кроме того, он часто задумывается, что хочет уделять больше времени семьи.

"Финальный ли Фьюри бос в этой игре? В большой игре, думаю, что да. Я думаю, что хочу отдавать больше времени для воспитания своих детей, возить ребят на тренировки, быть с ними на тренировках, забирать с тренировок, общаться с ними, возить их в школу, помогать им в становлении.

Они как раз начинают свой путь, восемь-десять лет ребятам. С дочкой я по-другому себя веду. Но мне не хочется ехать и по полгода где-нибудь находиться. Сейчас, когда последний лагерь был таким длинным, я уже больше думал о том, что пацаны растут, а меня нет. Через телефон, через видеосвязь ты не можешь дать то, что ты должен дать.

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Конечно, всему есть какая-то конечная точка. В карьере спортсмена она тоже есть. Я об этом задумываюсь. Реально задумываюсь.

Я хочу еще жить после этого. И не ходить трястись или записывать, что у меня завтра. Надо на все смотреть реально. Я вижу, что не так стар, мне 35 лет, но я вижу, что есть ресурс, который заканчивается. Не хочется, чтобы тебя мутузили потом.

Самообманом нельзя заниматься. Если ты понимаешь, что молодые ребята подходят, и у них скорость лучше, они более выносливы. Надо просто себе сказать: "Друг, выбирай другой вид деятельности и трудись". Все", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Отметим, также Александр Усик рассказал, когда начнет подготовку к поединку против Тайсона Фьюри.