Стало известно, когда Усик начнет готовиться к бою с Фьюри

Чемпион по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO в хевивейте Александр Усик (20-0, 13 КОs) рассказал о планах подготовки к потенциальному бою с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По словам украинского боксера, он уже через несколько дней начнет тренироваться, однако до сих пор не знает, с кем проведет поединок.

"Я вообще не лезу в переговоры. Сейчас моя задача - набрать хорошую форму. Я думаю, еще где-то пару дней и наша команда будет собираться и выезжать в тренировочный лагерь, поэтому никакие переговоры меня не волнуют. Абсолютно".

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"Договорятся, не договорятся - в любом случае с кем-то да договорятся. Мне нужно быть в форме. На этом все", - рассказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Ранее сообщалось, что Усику назначили обязательного претендента на пояс по линии WBA.