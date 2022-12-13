"Это не шутка": Фьюри подтвердил, что легендарный футболист поможет ему подготовиться к бою с Усиком

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри подтвердил свое намерение привлечь к подготовке к возможному поединку против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика бывшего нападающего Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйна Руни.

По словам британского боксера, его соотечественник, работающий ныне главным тренером американского Ди Си Юнайтед, должен стать его спарринг-партнером и планирует пробыть в его тренировочном лагере практически месяц.

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"Я разговаривал с Уэйном, и он готов к этому. Мы собираемся привлечь Уэйна к моей подготовке к бою с Александром Усиком.

Нет, это не шутка, все очень серьезно. Он собирается приехать в лагерь примерно на четыре недели, чтобы помочь мне", - приводит слова Фьюри ESPN.

Напомним, ранее Фьюри заявлял о готовности пригласить Руни для подготовки к бою с Усиком, поскольку ему нужен спарринг-партнер "поменьше".